教育部公布新停課標準後，許多縣市表達不願全面配合的立場。教育部長潘文忠今天表示，今天上午已請國教署長彭富源跟這些縣市溝通，如果地方政府充分了解新停課標準內容後仍有自己考量，只要做足配套，教育部會予尊重。

為避免大量學校停課，教育部提出新停課標準，高中以下學校，1／3以上班級或10班以上暫停實體課程10天，全校得暫停實體課程。不過國小及及幼兒園生未打疫苗，這麼寬鬆的新停課標準讓他們更容易感染，因此雲林、彰化、南投、金門及台北市等，都表示不會全面照教育部的標準來做。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體採訪時表示，今天上午已請國教署長跟這些縣市溝通，讓他們更充分了解新停課標準的內容，許多縣市也提出推動時的建議。

潘文忠表示，許多縣市認為1／3班級有學生確診才全校停課，太過寬鬆，但事實上，有意見的主要是中南部的縣市，他們學校規模通常比較小，有的小學才6班、國中才3班，只要有2班或1班有學生確診，就可全校停課。

潘文忠指出，教育部也有設立暫停實體課程實施應變小組，協助學校、各縣市政府處理暫停實體課程相關疑義，如欲採取有別於新停課標準的的作法，可與應變小組研商後實施。

潘文忠指出，經過國教署與這些縣市溝通後，有些縣市轉為接受新停課標準，也有縣市表示要再和家長溝通後才做決定。而站在教育部的立場，如果縣市已充分了解新停課標準，然後還有自己的考量，在做足配套的前提下，教育部會尊重。

此外，疫情之下，台中一中、台南一中、北一女中、暨大附中、成功高中、市立復興高中、西螺農工等校，已宣布取消或暫緩游泳課， 但有更多學校繼續上，台灣青年民民主協會呼籲教育部針對游泳課、學生活動等訂出明確的防疫指引函文各校，以減少師生衝突。

潘文忠說，現行對於音樂課、體育課等無法戴口罩進行的課程，原本就有防疫指引，學校照這個規範進行就可以，目前沒有要進一步規定哪些課不能上。

今年統一入學測驗在4月30日及5月1日舉行，潘文忠指出，確診考生不能應考，但會以外加名額方案保障他們的升學權益，在申請入學或分發入學均適用。