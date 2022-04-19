本土疫情升溫，大學申請入學二階面試於5月陸續登場，建中有家長盼高三生考完畢業考就採線上教學，避免染疫或匡列導致無法前往面試；建中最終決議全校自4月20日至27日採取線上教學，有疑慮的學生可在畢業考結束後自行請防疫假。

據了解，建中校務會議、課發會議，討論全校線上教學演練的時間，其中有家長盼讓高三生在畢業考，5月3日至6月1日繼續改為線上學習。

家長擔心，畢業生採取線上教學可以減少染疫或遭匡列，否則若無法前往大學參加二階面試，恐怕影響學生未來發展。

建中校長徐建國表示，各方有充分表達不同意見，但5月3日後要自行宣布停課一事，無法由校內自行決定與討論，原則上線上教學演練安排一周，之後全校恢復實體課程，除非中央宣布疫情警戒升級，則由中央統一規定停課標準。

對此，教育局表示，目前鼓勵實體上課，但同意學校進行兩周一次或一個月兩次的線上教學演練，另外，學校內若出現確診者，校方也可彈性加強線上教學頻率與次數。

有高三生認為，不能接受畢業前的最後一段時光被刪除，根本無法和老師同學說再見，若臨時改為線上教學是個「唐突的休止符」。

徐建國表示，課發會決議全校自4月20日至27日採取線上教學，後續若家長和學生擔心染疫影響五月的申請大學面試，可參考前幾年各校畢業生做法，在畢業考結束後自行請防疫假。