貨櫃三雄中的長榮海運待遇好，去年員工最多有人領到40個月的年終獎金，吸引不少人想加入該公司。日前有名網友分享自己去長榮海筆試及面試，筆試共有4大考題，加上面試一共要闖5關，引發熱烈討論。

該名網友在「Dcard」以「長榮海運2022筆試面試心得分享」為題發文指出，筆試共有4大考題：心算測驗、適職測驗、英文測驗、專業測驗。

心算測驗是考八位數數字加法；適職測驗則是列出一些職場上遇到的問題看應徵者如何應答，像是：「目前的工作有遇到什麼瓶頸如何克服？颱風天要你臨時去上班你有什麼感想？你找新工作最主要的排序為何？」原PO強調，上述這些問題沒有標準答案，就是隨機應變。

至於英文測驗，原PO認為比多益簡單，沒有考太難的單字、注意時態即可；專業測驗則是考一些國際時事、海運新聞，舉例題目包括「烏俄戰爭前哪位國家總統曾出面調停？NFT〈非同質化代幣〉的描述下列何者有誤？索馬利亞海盜主要出沒於哪個地區？」

面試部分目前因疫情改為視訊，同時與5位主管洽談，提問內容像是「跟其他面試者比，你不一樣的地方在哪？當初適職測驗選工作排序，為何是這個排第一個？有沒有考多益或其他證照，英文程度為何？」然後會問應徵者有沒有問題要詢問。

原PO表示，自己是應徵長榮高雄區櫃場作業人員，從2月中投履歷到面試大約隔了1個多月，不過最終未錄取。其他網友則說，「我連筆試都沒通知」、「聽同學爸爸說這次錄取不到5個， 我也是面試完被刷掉了」、「真的是佛心來的提供資訊，能收到面試通知已經超強了」。