配偶不得代理地方行政首長 立院內政委員會初審通過，立法院議場 (吳家豪攝)

新竹縣竹新竹縣東鎮長羅吉祥於2018年因賄選遭判刑，縣府指派其妻子張順朋為代理鎮長，社會觀感不佳。為避免類似爭議再發生，立法院內政委員會今（25日）初審通過修正《地方制度法》，明訂未來直轄市、縣市長、鄉鎮市長及村里長的代理人，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內的血親，以及三親等以內的姻親關係。

立法院內政委員會今（25日）審查朝野立委所提地方制度法部分條文修正草案，立委楊瓊瓔、萬美玲等提案修正第61條，村里長為地方行政機關重要成員之一，應增列因公殉職撫卹金、年終工作獎金，保障村里長最基本權利及尊嚴。

內政部次長陳宗彥表示，為強化村里長保障，已招標提供村里長投保 1000萬元的傷害保險，至於年終工作獎金，涉增加地方財政負擔，建議徵詢地方政府意見辦理。

關於立委沈發惠、呂玉玲提案修正《地方制度法》第82條，朝野立委達成共識，初審條文明定，未來直轄市、縣市長、鄉鎮市長及村里長的代理人，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內的血親，以及三親等以內的姻親關係。

內政委員會同時初審通過，保障原住民族地區的參政權益，初審條文明訂，山地鄉鄉長若辭職、停職、去職或死亡，派任的代理人也應具備山地原住民的身分。

會議主席、國民黨立委鄭天財最後宣布，其他朝野未有共識的條文，將擇期再審。