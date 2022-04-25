擁有一雙修長美腿幾乎是每個女孩的夢想，卻總是不得其法，試了好幾個方法都沒有用，今天小編就整理出5種「瘦小腿運動」。但在開始之前，要先提醒各位女孩們，「翹腳絕對是瘦小腿大忌！」翹腳不僅會讓小腿越來越粗，還會導致脊椎側彎，可謂是百害而無一利！在開始前，也不要忘記先靠牆抬腿20分鐘以上，讓緊繃的肌肉好好放鬆一下。

#後抬腿

這個動作不僅可以先讓身體熱起來，不要一開始就負擔太大，還可以緊緻小腿肌肉，達到雕塑腿型的效果。

作法：站直身體，雙手插腰以保持平衡，小腿交替向後踢，落地時腳後跟不要著地，時長約45秒。

#提踵運動

接下來就是要激活小腿肌肉，這個動作可以訓練到我們的腓腸肌和比目魚肌，有助於改善血液循環，防止靜脈曲張和水腫，踮腳尖的同時還能緊實下肢，避免虛胖。

作法：雙腳併攏或腳尖微開皆可，緩緩提起腳後跟再放下，時長約45秒。若是覺得還可以再加強難度，亦可在落地時腳後跟不著地。

#外八提踵訓練

和上個動作類似，但不一樣的是，兩者切換可以讓小腿內外側肌肉平衡，不會讓哪塊肌肉特別發達，達到矯正腿型的效果。

作法：雙腳打開與肩同寬，腳尖朝外，提起腳跟後再放下，時長約45秒。

#弓步拉筋

此動作非常重要，主要是增強肌肉的彈性和延展性，在運動後做除了避免運動傷害、消除水腫，還可以幫助雕塑出修長的肌肉線條，改善蘿蔔腿，以免讓小腿越練越粗。

作法：左腳在前稍微屈膝，右腿在後盡量伸直，讓腳後跟貼地，再左右切換，時長各約45秒。

#三角拉伸

和下犬式相似，這個動作可以伸展背部肌群，雙手下壓可以幫助胸部打開，矯正駝背，讓呼吸更順暢，還能連帶肩部、背部，乃至腿部肌群，而單腿後勾更能增加另一隻腿的拉伸感。

作法：雙手與肩同寬撐地，左腳伸直，腳後跟貼地，右腿屈膝勾在左腿上，讓身體拱起像個三角形，再左右切換，時長各約45秒。

以上就是小編私房瘦小腿運動啦～各位女孩們也不要忘在運動結束用滾輪好好按摩肌肉，讓他們好好放鬆一下，疫情在家大家一起動起來吧！