18歲是人生最璀燦的時刻，對開雲集團（Kering Group）旗下的珠寶品牌Qeelin來說，也是如此。Qeelin今年歡慶18歲，端出最具代表性的「Wulu 18」系列珠寶作品，並邀請郭雪芙搶先佩戴詮釋，郭雪芙分享她在18歲時投身時尚圈當模特兒走秀，正式開啟她的演藝生涯，正是她人生最美麗的轉捩點，可說別具意義。

Qeelin歡慶18周年Wulu 18系列玫瑰金胸針，12萬7500元。（Qeelin提供）

昨日郭雪芙單穿白色西裝，下半身失蹤秀出修長美腿，十分性感，加上近日她在《華燈初上》的造型也走性感路線，與昔日少女團體時的甜美可愛大相徑庭，她笑說，接下來她會想挑戰女混混的角色，不排斥帶有暴力美學的動作片，希望能在演藝事業上有新的嘗試與挑戰。

Qeelin以東方吉祥圖騰「葫蘆」為靈感創作Wulu鑲鑽大型吊墜。（Qeelin提供）

郭雪芙是Qeelin品牌之友，經常佩戴葫蘆造型Wulu珠寶亮相，果真也為她帶來一連串的好運，她笑說疫情後已有許久未公開露面，如今與穿華服、搶先佩戴Qeelin新款珠寶出席公開場合，讓她覺得特別幸運。

Qeelin以東方吉祥圖騰「葫蘆」為靈感創作Wulu珠寶， 玫瑰金葫蘆鑲鑽戒指11萬8000元，葫蘆鑲鑽手鐲23萬7000元。（Qeelin提供）

今年全新登場的「Wulu 18」珠寶融入重金屬鉚釘元素，顯得更加個性，在簡練流暢的弧形曲線，呼應玫瑰金獨具鋒芒的質感，充滿盎然生機，鍊墜有5個尺寸，最大尺寸的鍊墜全球限量發售僅18只，另有手環、戒指、胸針等，更首度推出皮革頸環，充滿青春氣息。

Qeelin歡慶18周年Wulu 18系列玫瑰金吊墜（大），18萬7500元。（Qeelin提供）

Qeelin是珠寶設計師陳瑞麟 (Dennis Chan)於2004年創立的珠寶品牌，將充滿活力朝氣的東方圖騰意象融入珠寶設計當中，並以中國祥獸麒麟為名，當年張曼玉佩戴Qeelin珠寶走坎城影展紅毯，且一舉拿下最佳女演員獎，讓Qeelin一砲而紅，揚名國際時尚圈，2013年Qeelin加入開雲集團後，更大舉在全球擴店，成為國際知名的珠寶品牌。

日前Qeelin深耕亞洲市場，台灣的旗艦店則落腳台北微風南山，並在去年於中國大陸開了10家店，今年還會再增開10家，並預計在今年於日本銀座打造大型概念店。