立法院上周五通過18歲公民權修憲案，將交由公民複決，民眾黨立法院黨團今呼籲，朝野各政黨積極促成修憲案通過公民複決外，尚有調降修憲門檻、選制改為聯立制、動保入憲、人權入憲等修憲案待討論，期盼朝野放下成見共同合作，勿借題發揮，夾帶可行性太低或沒有實質意義的提案，並共同連署民眾黨團的提案。

18歲公民權修憲案將交付公民複決，必須有超過965萬同意才通過，民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿今舉行記者會，邱臣遠表示，民眾黨是本屆立院最早主張「下修公民權至18歲」修憲提案的政黨，一路以來持續努力推動，終於讓該案走出立法院，半年後交付公民複決，民黨團將全力以赴，力促修憲案通過公民複決，讓18歲青年在2024大選前拿到投票權。

除18歲公民權修憲案，民眾黨團主張繼續啟動修憲委員會，討論動保入憲、降低修憲門檻、選制改為聯立制、廢考試院、監察院及基本國策等5大修憲案。

邱臣遠指出，動物權入憲是蔡英文總統的承諾，與人類生活和環境生態息息相關。據統計，有4分之3以上影響人類生活的疫病，來自人與動物交互傳染，保護動物就是人類防疫的最前線。現有7個國家將「動物保護」列入憲法，如德國、瑞士、奧地利、盧森堡，印度、埃及和巴西，台灣可以成為第8國，讓憲法價值落實到經濟動物、實驗動物、展演動物等領域，展現「人道經濟」。

現行修憲門檻高，民眾黨團提出「降低修憲門檻」訂為四分之一立委提案、三分之二立委出席及出席立委三分之二決議，等同76名立委出席、其中51名同意；另外，新增公民提案條件，經選舉人2％（約38.4萬人）連署，就能提出修憲案。公民複決部分，民眾黨團主張有效票超過選舉人總額半數，投票人數中有三分之二同意即通過，等於965萬人投票中，有644萬人同意就過關。

此外，民眾黨團認為現行立委選舉，票票不等值，張其祿以民眾黨上屆不分去立委選舉得票率11.2％為例，現行並立制僅獲得5席立委，較聯立制少了8席，顯見並立制容易造成一黨獨大，聯立制則能讓立委席次與選票比例合理分配，充分反映民意及提升立法院效能，有助於社會多元意見的呈現，使立法院更具代表性。

張其祿指出，「基本權與基本國策入憲」提案將普世價值納入基本權利或基本國策，成為國家方針，應與時俱進加入更多符合當今的需求，民眾黨已提出動物保護納入基本國策的修憲版本，並以修正動議將居住權納入基本國策修憲，後續也將納入更多符合民主價值的修憲草案。