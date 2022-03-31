民眾黨台北市議員8名擬參選人日前發起「千萬要幸福 全城傳愛」活動，呼應北市府「千萬要結婚」政策，活動早於北市府記者會之前，引發議員質疑。北市府發言人陳智菡表示，完全沒有提前洩漏的問題，都是公開資訊，是議員搞錯時間。

北市議員許淑華於議會民政部門質詢時指出，前陣子民政局祭出「千萬要結婚」政策，鼓勵大家到北市結婚，副市長黃珊珊10點半開記者會，民眾黨的議員參選人9點半在北市開記者會，開了「千萬要幸福」記者會，講的跟北市是同樣的政策。

她質疑，為什麼記者會還沒開，民眾黨候選人可以排排站開記者會，把台北市政府政策講出來，她詢問藍綠議員，現任議員沒有幾個人知道，結果民眾黨參選人每個都知道。

陳志銘指出，細節不清楚，知道有這麼一件事，坦言在市府政策宣布之前是比較不好，若在市府宣布政策後，挺市府是ok。社會局長周榆修說，社會局是沒有此狀況，照秘書長所講的，之後開記者會看起來比較正常。

許淑華追問，訊息是誰給的，若沒有人告知怎麼會清楚，要怎麼查，查到怎麼處分？人事處長張建智表示，有請各機關宣導公務人員行政中立事項，至於他們怎麼知道這政策，「真的不知道」、「真的很難查」。

許淑華認為根本沒辦法查，詢問行政官員查到違法行政中立如何處分？陳志銘回應，先不講違法行政中立，市府政策還沒宣布之前，而已經流出去了，其實公務員應該要被懲處。

許淑華認為，公務人員勞心勞力想出來的政策，鼓勵民眾、服務民眾的政策，不是拿來政治操作的手段，陳志銘答稱「同意。」

北市府發言人陳智菡事後受訪喊冤，「是烏龍！」，3月1 日記者會就已正式宣布「千萬要結婚」政策，因此，完全沒有提前洩漏的問題，都是公開資訊，議員把時間點搞錯。