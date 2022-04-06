北市醫院、防疫旅館量能不足 柯文哲改變戰術擴充量能

全台疫情延燒，台北市今新增45例本土確診，醫療量能恐面臨不足，台北市長柯文哲表示，要重新編排防衛體系，下令徵召台北市聯合醫院、醫學中心、區醫院等5％急性床轉為專責病房，收治確診且症狀嚴重者，另外也要在短時間內將加強防疫專責旅館擴充到1300床。

柯文哲說，確診重症者要送到加護病房插管、葉克膜，而北市也下令所有醫院急性床5％要轉成防疫專責病房，估計會達到上千床位，其中和平醫院、三總會提供比5％更多的病床，但這些都是收留確診且症狀嚴重者。

柯文哲表示，4月1日至6日，北市累積確診數已近150例，隔離人數已達3535人，台北市的防疫旅館量能非常緊繃，幾乎一房難求，所以在中央開放一人一室之前，先下令限縮居隔人數、鼓勵在家隔離。

他說，戰況不一樣了，戰術一定要改變，隔離人數大量攀升時，把人都集中在防疫旅館，反而製造風險；還是要做輕重分流，否則會重到香港覆轍，沒有症狀全部送加強版防疫旅館，如果只是純粹隔離，能住家裡就住家裡。

柯文哲也說，基於防疫需要，會徵用幾個大型的旅館來做加強版防疫專責旅館，這是北市府要行使公權力，時間來不急，最短時間內加強擴充到1300床，陳時中部長說每天確診人數超過1500，確診者可能會放在家裡，現在目標是，台北市加強版防疫旅館重新拉回到1300床，鼓勵居家隔離者在家隔離，因為確診人數相當多，沒辦法全部送到居家隔離旅館，現在開始只要能一人一室就居家隔離。