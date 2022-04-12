隨著無人機技術快速發展，台北市推動科技救災，但北市議員應曉薇指出，目前僅2架無人機，這麼少台究竟如何執行？對此，消防局回應表示，無人機平時是使用在山難救災，相關單位如需要使用，也可以來申請。但應曉薇質疑，如果無人機可以發揮效用，編列20台預算也沒問題，但目前看來，無人機並無太多成效。

應曉薇指出，無人機每架為90萬元，北市有2架共180萬元，但無人機的使用卻僅3次，還是用在演習上，180萬的預算不多，但無人機究竟可以發揮什麼效用？北市僅2台，還宣稱是E化調度。

對此，消防局說，過去北市共有12台，但因為是陸製，所以必須停用，行政院在日前規定要求地方政府汰換陸製無人機，因此今年會再採購6台。

應曉薇說，消防局在工作報告上宣稱推動科技救災，但這樣的表現似乎是「雷聲大雨點小」，另外，12台為什麼買陸制呢？這樣似乎有浪費公帑之嫌；消防局回應表示，行政院之前沒有規定，是去年底才要求全面汰換，今年也預計會採購6台，提供各相關單位，如果需要像是執行空拍等，都可以申請。

應曉薇指出，消防局採購無人機，應該要用在E化救援使用，個人不支持其他單位來申請，且消防局應該要有一個使用規範，如果別人借去用壞了，誰要負責？她要求，消防局應該要針對無人機使用做相關規畫。