本土疫情連創今年新高，衛福部長陳時中日前拋出「類普篩」，基隆市長林右昌正名為「全民防疫愛心篩檢」，對此，民眾黨怒轟「用愛發電」結果全台跳電成為日常，「用愛篩檢」全台疫情持續擴散，這就是「用愛治國」、不知反省的蔡政府。

民眾黨指出，指揮中心為了挽救基隆疫情，不惜犧牲反普篩這張神主牌，由指揮官陳時中拍板實施「類普篩」，然而相隔不到5天，類普篩又被自主延長隔離的林右昌市長改名為「全民防疫愛心篩檢」，避免給綠營執政縣市貼標籤。

民眾黨表示，反觀台北萬華被石崇良次長認定是破口，甚至遭指揮中心強力反對普篩，黨政側翼紛紛洗版「陪坐牢」，只能說是黨政才是一切，在指揮中心眼中，別人普篩就是居心叵測，基隆普篩就是守護市民。

民眾黨強調，類普篩或愛心篩檢橫空出世，凸顯綠色雙標的醜態。普篩就是普篩，縱使加了「愛」還是普篩，請民進黨政府好好防疫，不要浪費時間搞認知作戰，也別發明新名詞混淆視聽、自圓其說，猶如微解封、校正回歸一般，否則只會讓民眾產生誤解和恐慌。

民眾黨痛批，愚人節已經過了，請政府不要把科學當成愚人的玩笑，我們呼籲指揮中心明確說明「新台灣模式」為何，到底要和病毒共存還是清零，地方政府和民眾都迫切需要清楚的指引，才能一致跟上防疫的腳步。