指揮中心9日公布國內新增442例本土確診，再度寫下今年以來新高，直逼去年五月高峰。其中新增5例中重症個案，包括1人重症死亡、4人中度，最年輕的才50多歲。醫師憂心，當中重度患者年齡層開始下降，老人家們就要特別小心了。

最新公布的新冠肺炎死亡個案，是今年二月以來首例。指揮中心指出，該個案是一名90多歲女性，本身患有巴金森氏症及高血壓，住院期間血氧濃度一度低於94%，也有細菌性肺炎、敗血性休克，雖投以瑞德西韋、抗生素等藥物治療，仍不幸死亡。

另外4名中症個案，年齡分別為90歲、70歲，以及兩名50多歲。北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇指出，當開始出現「50歲、打完3劑仍中重症」的案例時，一旦感染深入老人社區，就會有醫療量能威脅。

醫界警告，感染人數一多，長者首當其衝，尤其台灣還有逾1成沒打疫苗的老人，都成為潛在重症對象。姜冠宇認為，接下來將實施輕症居家隔離，各地方政府應同步完善實施，把醫療資源留給重症患者。

如何分辨輕重症？姜冠宇分享，當出現呼吸不順、胸痛、有氧氣需求時，就是即將轉為重症，民眾若居家隔離，必須要有這方面的警覺及自我監測能力。

他呼籲，任何時候出現症狀，不是馬上衝去醫院，而是第一時間聯繫衛生單位，按照指示前往適當醫療院所篩檢或治療。