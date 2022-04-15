不公布疫調 侯友宜：未來將簡化疫調 重點擺中重症 14:332022/04/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北今不公布疫調 侯友宜：未來將簡化疫調 重點擺中重症。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日確診數傳破千，新北市先前已宣布確診數破千將不再公布疫調，新北市長侯友宜今表示，防疫步調應該有所調整，未來新北將簡化疫調、縮小匡列，把重心擺在中重症，面對疫情大海嘯，持續強化防疫。 侯友宜說，新北推動居家照顧，就是希望能夠保有醫療量能，在疫情大海嘯中，強化防疫，他認為，加強個人防疫是目前最重要的工作，隨時做好自我健康檢測，症狀管理，新北會全力做到好。 新北增360例再創新高 侯友宜：居家照護開辦「安心解憂專線」 各縣市跟進新北居家照護 陳時中籲：高風險早啟動 #新北 #疫調 #侯友宜 #未來 #簡化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北居家照護計畫啟動 收治150位居家照護病患 13:222022/04/14 生活 新北本土確診328 侯友宜：確診數不再是重點 14:302022/04/15 生活 東森斥資百億打造林口營運總部 17:432022/04/14 區域情報-新北 恐怖宜蘭環島進香團跨10縣市 彰化篩出1確診 擴大疫調中 17:402022/04/14 生活 《其他電子》鴻海與森崴簽訂綠電採購 共構永續零碳未來 14:392022/04/15 財經 東森林口總部動土 2025啟用 04:102022/04/14 財經要聞 青年支持度落後對手與黨有關 蔣萬安：黨士氣確實比較低迷 11:072022/04/15 政治 高雄員警再爆2確診 疫調人員、女警接觸外役人士染疫 16:202022/04/14 生活 連7問也不說！侯友宜就是不鬆口「連任」 他看出驚人真相 09:452022/04/14 政治 珠蔥春季正對時 到新北春遊好吃又好玩 13:062022/04/15 生活 今傳本土破1200例 陳時中、莊人祥不出席記者會 11:042022/04/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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