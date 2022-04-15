今日確診數傳破千，新北市先前已宣布確診數破千將不再公布疫調，新北市長侯友宜今表示，防疫步調應該有所調整，未來新北將簡化疫調、縮小匡列，把重心擺在中重症，面對疫情大海嘯，持續強化防疫。

侯友宜說，新北推動居家照顧，就是希望能夠保有醫療量能，在疫情大海嘯中，強化防疫，他認為，加強個人防疫是目前最重要的工作，隨時做好自我健康檢測，症狀管理，新北會全力做到好。