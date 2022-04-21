過去數十年來，全球股市多是以單一主題引領潮流。如1990年的科技指數(成長599％)、2000年的金磚指數(成長700％)、2010年的布蘭特原油(成長296％)、2020年的美國尖牙指數(成長424％)。然而，經濟結構不斷改變之下，施羅德投信預期，未來的投資主題會百花齊放、多元豐富。施羅德以「翻轉創新」、「顛覆產業」作為最高主軸，再以個別選股、深入研究的方式，尋找新贏家企業。施羅德看好的5大主題亮點包括:數位平台、電子商務、工業自動化、醫療創新、能源轉型。

施羅德環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍說，其實很多掌握大趨勢的創新企業、也都能同時顧及永續概念。好處是，投資人在「愛地球愛環境」的概念下，也能對投資成果充滿期待，可以一石二鳥。舉例來說，在新冠疫情肆虐的過去兩年來看，數位安全、潔淨能源、永續能源等領域的指數報酬率都超過了60％，電動車/自駕的報酬率更是達90％，比全球股市表現優異許多。

施羅德環球顛覆未來股票基金的主要持股包:Microsoft,Alphabet,Amazon,Apple,Shell,TSMC,Texas,Visa,SolarEdge,Booking Holdings等。

去年下半年開始通膨議題升溫，施羅德投資團隊判斷石油天然氣冬季可能大漲，便開始布局殼牌(Shell)石油，特別是該企業已啟動能源轉型計畫，增加低碳電力交易以及擴大氫能投資，團隊甚至於今年一月低點加碼。受到市場激勵以及企業本身的永續發展，殼牌石油一路表現優異至今。

施羅德投信表示，自2020年新冠疫情擴散全球以來，市場持續波動，特別是今年因為聯準會升息、以及俄烏紛爭等因素，再度帶來市場不小的修正。展望未來，仍建議將永續產品納入投資核心，除了標的企業較有因應環境變動的韌性，另外在永續法規趨於嚴格下、相信也會得到市場較高的評價，會是未來的贏家企業。