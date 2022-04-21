omicron疫情持續延燒，新北市確診者激增，為讓疫調警力更有效率，新北市警局新北市警局昨（20）日開會研商，率先投入警力執行「精簡疫調」，主要調查足跡修正為發病日(採檢日)前2天至隔離日為匡列範圍，疫調大軍也研擬後續如果疫調作業停止後，將轉型為「關懷天使」，針對新北市需居家照護的確診者施以慰問關懷及協助。

新北警局昨日針對「精簡疫調」召開整備會議，會中討論因目前確診案件數量較多，以往精準疫調較曠日費時，已無法跟上現在趨勢，改為「精簡疫調」後能大大縮短處理時間，足跡部分以調查發病日(採檢日)前2天至隔離日，並查明同住家人，近距離脫口罩的社交行為、肢體接觸15分鐘以上者及高中以下同班等人為主，並將這些人作為匡列人選，來降低第二層傳播可能性。

目前投入精準疫調，以警局內勤自願同仁優先協助為主，後續部分案件才會分派給各單位內勤自願同仁與外勤單位協助，但還是以不影響同仁勤休權益與治安工作前提下，有效協助市政完成疫調工作，確保掌握疫情相關資料。

新北市政府提出的「新北居家照護計畫」中可分為「健康照護」與「生活關懷」兩大部分，其中含有24小時送藥、虛擬病房與生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等，並開辦「安心解憂專線」，由專業心理師接聽居隔中民眾的心理困擾，提供專業諮詢調適心情，後續將成立跨局處「居家照護關懷中心」。

新北警局更研擬，後續疫調大軍如果疫調作業停止後，將轉型為「關懷天使」，針對新北市需居家照護的確診者施以慰問關懷及協助，讓所有市民需要的照顧一個都不少。