嘉義市今新增6例本土確診個案，包括昨已驗出陽性的嘉北國小3名學童和台南市案25431接觸者2例居家隔離陰轉陽個案，而經過昨天下午的擴大篩檢，與嘉北國小相關又新增1例，嘉義市長黃敏惠下午2時30分將召開防疫記者會說明最新疫況。