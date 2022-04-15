疫情高燒不退，台中市15日新增33例確診案例，直追去年疫情大爆發時，2021年5月29日創下33例的紀錄；台中市長盧秀燕下午4時將舉行防疫記者會說明疫情現況。

新冠肺炎疫情蔓延全台，台中市昨14日新增25例本土確診個案，今日確診案例增加為33例，平了去年單日最高33例（2021／5／29）的確診人數。

由於全國疫情繼續升溫，近來各醫療院所都加開篩驗站，替市民健康把關。

台中市長盧秀燕指出，為慎重起見，為了市民洽公安全，去年在3級警戒期間已實施過的分艙、分流措施，市府各局處將於下周1（18日）起展開。

台中市政大樓也將於下周1起重啟聯合洽公區，提醒市民，赴市府洽公時，洽公畫在1樓，各局處會在洽公區提供服務。

針對托嬰中心停托標準，台中市維持現行中央停托規定，1班1人確診，該班停托10天；10天內2人確診，全托嬰中心停托10天，托嬰中心恢復服務前應確實清消並報社會局同意。