新竹縣20日公布新增暫停實體授課學校、班級，其中新增2所國小、1所幼兒園、4所補習班，其中1間補習班因先前未增列，但已於4月14日開始暫停實體授課，20日補上。兩間國小包括竹東大同國小、竹北中正國小，幼兒園為優尼肯幼兒園，4所補習班為竹東學群文理補習班、竹北艾維尼補習班、立得文理短期補習班以及余老師文理短期補習班。

新竹縣政府表示，20日新增的學校、補習班，大多仍在疫調中，中正國小因居家隔離者班級數量已達教育部標準，全校4月21日暫停實體授課1天。

新竹縣暫停實體授課，學校、班級數及日期如下：

竹東鎮

◆大同國小／1名學生確診，該班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天，因逢假日，將於5／2（一）復課，目前仍在疫調中。（4／20、17：00更新）

◆學群文理補習班／因大同國小1名確診生就讀，該班自4／20（三）至4／28（四）暫停實體授課10天。（4／20、17：00更新）

竹北市

◆中正國小／1名學生確診，該生最後到校為4／19（二），該班自4／20（三）至4／29（五）暫停實體授課10天，因逢假日，將於5／2（一）復課。且因該校居家隔離者已達教育部規範，該校4／21（四）全校暫停實體授課1天，等待採檢結果出爐，目前仍在疫調中。（4／20、17：00更新）

◆艾維尼補習班／因中正國小確診生就讀其中2班，該生最後到補習班日期為4／18（一），該2班4／19（二）至4／28（四）暫停實體授課10天。（4／20、17：00更新）

◆六家國小／2名學生確診（累計3人），1班自4／15（五）至4／24（日）暫停實體授課10天、另班自4／20（三）至4／29（五）暫停實體授課10天，因逢假日，復課日為5／2（一），目前仍在疫調中。（4／20、17：00更新）

◆立得文理短期補習班／因六家國小１確診生就讀，其中2班 4／21（四）暫停實體授課1天，仍在疫調中。（4／20、17：00更新）

◆優尼肯幼兒園／1名學生確診，目前衛生局疫調中，該班4／21（四）暫停實體授課１天。（4／20、17：00更新）

◆余老師文理短期補習班／因薇恩幼兒園確診生就讀，其中1班4／14（四）起至4／23（六）暫停實體授課。（4／20、17：00更新）

◆薇恩幼兒園／新增1名學生確診（累計3名學生確診），全園4／19晚間採檢，並將暫停實體授課至採檢結果出爐。其中１班級4／15（五）至4／24（日）暫停實體授課10天、另一班級4／19（二）至4／28（四）暫停實體授課10天。

◆興隆國小／累計2名學生確診，該校4／19（二）暫停實體授課1天，採檢結果全數陰性，4／20日復課。確診者班級自4／16（六）至4／25（一）暫停實體授課10天。

◆凱荻補習班／因興隆國小1確診生就讀，1班4／16（六）至4／25（一）暫停實體授課10天。

◆樂獅興隆分校／因興隆國小1確診生就讀，1班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。（因學生離校時間不同，因此有所差異）

◆新社國小／1名學生確診，該班4／15（五）至4／24（日）暫停實體課程10天。

◆育澤補習班／因六家國小1確診生就讀，該班自4／15（五）至4／24（日）暫停實體授課10天。另經疫調，增1班進行採檢。

◆博愛國小／1名學生確診，該班自4／13（三）至4／22（五）暫停實體授課10天。

◆華聖頓美語班／因博愛國小1確診生就讀，該班自4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

新豐鄉

◆松林國小／2名學生確診，且各為獨立個案，居家隔離者班級已達教育部暫停實體課程標準，全校4／16（六）至4／25（一）暫停實體授課10天。採檢全數陰性。

◆山崎國小／3名學生確診，其一密切接觸者相處班級超過10班，全校 4／16（六）至4／25（一）暫停實體授課10天。

◆小狀元補習班／因山崎國小3學生確診，累積3班級暫停實體授課，全校4／15（五）至4／24（日）暫停實體授課。

◆小博士幼兒園課後照顧班／因松林國小學生確診，該班4／14（四）至4／23（六）暫停實體授課課10天。採檢全數陰性。

◆學府補習班／因松林國小1名學生確診，該班級4／13（三）至4／22（五）暫停實體授課。

◆聚集德非營利幼兒園／10名同班幼生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆忠孝國中／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆新豐國小／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10天。

◆牛津補習班／因新豐國小確診生就讀，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10日。

新埔鎮

◆北平華德福實驗學校／1名學生確診，該班4／14（四）至4／23（六）暫停實體課程10天。

湖口鄉

◆信勢國小／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10日。

◆佳欣補習班／1名學生確診，該班4／12（二）至4／21（四）暫停實體授課10日。採檢全為陰性。