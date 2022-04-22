台中市疫情持續延燒，22日在中國醫藥大學學生會臉書公告，校內傳出有學生PCR陽性確診，目前除了啟動校園內疫調SOP，校方一早接獲學生通知，緊急召開防疫會議，將進行校內清消；校方表示，該名確診學生疫調足跡，統一由中央疫情指揮中心對外說明。

中國醫藥大學學生會臉書指出，校方22日早上接獲學生通知，2日已有3名同學經PCR篩檢陽性確診，因全校約8千多名學生，目前英才、水湳校區22日中午12點後，暫停所有實體課程，採線上課程與期中考1天，以進行疫調與匡列密切接觸者，採線上課程或事後補課或補考。