昨（14日）新北市居家照護記者會上有記者確診，出席同場記者會的指揮官陳時中及發言人莊人祥理應進行7天自主健康監測，今天卻仍照常出席疫情記者會，引發外界熱議，一名男網友更舉例1月26日高雄赤鬼牛排隔離事件，感嘆「雙重標準，能不能統一一下標準啊」，掀起網友討論。

原PO在PTT八卦板發文表示，昨天新北市居家照護記者會上有記者確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥也有出席記者會，理應進行7天自主健康監測，並於2天內快篩，不料今天兩人還是照常出席疫情記者會，令他十分不解。

原PO舉出今年1月赤鬼牛排隔離事件，高雄左營赤鬼牛排店1月26日因2度出現確診足跡，導致全店1、2樓員工共33人被強制送隔離所，儘管員工當晚經PCR檢測全數陰性，仍不得復工。對比兩件事，他忍不住感嘆，「雙重標準，能不能統一一下標準啊」。

貼文一出，也引來網友痛批，「就是雙標」、「時緊時鬆，你懂了嗎」、「綠能你不能」、「時空背景拉，哪次不是」、「你忘記了時空背景不同之術嗎」、「赤鬼啊，你死的好冤」、「不到三個月，赤鬼可憐」。

針對網友疑問，指揮官陳時中在疫情記者會上解釋，他和發言人莊人祥距離確診者有1.5公尺以上，且全程佩戴口罩，因此將進行7天自我健康監測，「本來有在考慮要不要開記者會，最後還是決定要開，因怕大家擔心，也特別加寬與台下的距離」。陳時中當場亦出示快篩證明，表示自己「只有1條線，請大家放心」。