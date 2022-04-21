國民黨文傳會今召開記者會，呼籲中央應簡化居家照護流程、提供足夠的快篩試劑及血氧機，並及早盤點醫療運送量能，更直言若要讓民眾自立自強，乾脆將指揮中心解編。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今回應，針對居家照護，指揮中心都在積極與醫療團體合作，近期更召集學會研擬兒童送醫指引。根據該指引，兒童一旦出現發燒超過2天、持續嘔吐等5症狀就應接受視訊診療，出現抽搐、意識不佳等6種情況就應緊急就醫。

至於國民黨要求提供足夠的快篩試劑、主動提供血氧機。莊人祥表示，相較於去年的Delta疫情，感染Omicron出現快樂缺氧的比例較低，目前也沒有看到這樣的案例，但若民眾在居家照護期間不舒服，也可藉由視訊診療，經評估後取得血氧機。

針對盤點運送量能一事，莊人祥則表示，指揮中心已經將解隔離前的PCR採檢改為快篩，過去許多民眾還要再跑一趟，搭乘救護車、防疫計程車去接受PCR採檢，現在已經減少了很多。