本土確診數連續1周破千？衛福部長陳時中今出席立院衛環委員會「精神衛生法修正草案」審議，針對部分條文未達共識，陳時中與現場立委數度熱烈討論。但本土疫情延燒，今天傳出上看3000例，陳時中約在中午12點18分向召委林為洲告假，隨即赴疫情指揮中心處理公務。