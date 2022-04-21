本土連7天破千 今傳3000例 陳時中急返指揮中心 12:252022/04/21 中時 王家瑜 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天傳出上看3000例，陳時中約在中午12點18分向召委林為洲告假，隨即赴疫情指揮中心處理公務。（圖／記者姚志平攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土確診數連續1周破千？衛福部長陳時中今出席立院衛環委員會「精神衛生法修正草案」審議，針對部分條文未達共識，陳時中與現場立委數度熱烈討論。但本土疫情延燒，今天傳出上看3000例，陳時中約在中午12點18分向召委林為洲告假，隨即赴疫情指揮中心處理公務。 剛上過周玉蔻節目 李秉穎PCR採檢結果出爐 月底恐破單日萬例 疫情何時趨緩 醫：等一類人感染 #單日確診數 #新冠肺炎 #台灣 #社區感染 #確診數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清冠一號藥局詢問度狂飆 中醫師分享改良防疫茶配方 12:172022/04/21 生活 單日遲早破萬 專家曝共存風險：這族群要注意 09:372022/04/21 生活 輕症居家照護傳反彈 陳其邁：相信溝通能解決 12:512022/04/21 生活 台灣科思創成為美國PR News 2022社會影響力獎最大贏家 12:522022/04/21 財經 台灣順成 國內高精密頂針第一品牌 04:102022/04/21 產業特刊 台灣血汗海鮮 民團促勞動檢查入法 04:102022/04/21 社會新聞 台灣疫情狂炸！印度神童曝轉變時間點 注意5件事 11:362022/04/21 生活 台灣長寬貿易 推機械相關精密配件 04:102022/04/21 產業特刊 本土疫情爆炸 他列9大囤糧清單 網友評價兩極 08:372022/04/21 生活 李妍憬確診新冠肺炎 曝吃「清冠1號」直呼：真的比較舒服 10:492022/04/21 娛樂 本土炸裂！身邊沒人感染？ 醫：代表你沒朋友 12:582022/04/21 生活 防疫政策朝令夕改 醫批指揮中心無能：比病毒損耗嚴重 08:232022/04/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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