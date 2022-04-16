苗栗縣16日新增確診者足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增確診者足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增確診者足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增確診者足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增確診者足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增確診者足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增確診者足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增確診者足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增確診者足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增確診者足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣16日新增12人確診，其中6例為2家科技廠的外籍移工，另有5人是竹南及銅鑼科技廠本地員工，其中32歲的男性案33331，只是因與張惠妹演唱會確診者有足跡重疊就染疫，可見這波疫情傳染力不容忽視。

苗栗縣16日公布的新增確診12例中，14日爆出外籍移工染疫的竹南佳邦科技公司，一共增加7例確診，包括外籍移工5人（案32685-32687、案33008、案33328）及本籍員工2人(案33309 女41 歲)、(案33330男 38 歲) 皆居住頭份市。

另一名確診的外籍移工為第8例案33329，20歲的越南籍女移工，在竹南鈺博科技公司上班，曾與佳邦確診移工有接觸史。另外，第9、10例為居住於苗栗市的一對情侶，分另是30歲男性案32688及28歲的女友案32689，2人同在銅鑼科學園區工地工作，因去找居住在花蓮的姊姊遊玩，接獲姐姐確診通知後，自購家用快篩自篩陽性，故至醫院採驗PCR陽性。

第11例為24歲男性案33010，為居住頭份市，任職於頭份市涓豆腐餐廳，因居住在新竹的同事，4月15日確診，故全部員工進行PCR採檢後確診。第12例則是32歲男性案33331，居住頭份市，在竹南鎮某電子廠上班，因有張惠妹演唱會確診者足跡接觸史，自行於4月15日晚上8點至醫院採檢PCR，於16日上午8點確診。

衛生局指出，確診的外籍移工案32685、案32686、案33008等3人，經疫調並無在苗栗縣公共場域活動史，其它確診者所涉及苗栗縣公共場域已完成清消，請鄉親放心，疫調持續進行中。

縣府指出，為因應外籍移工疫情，15日佳邦科技廠進行採檢，共採檢156人，其中7人陽性在16日公布，美德向邦廠採檢135人全數陰性，疫調持續進行中。

另外，16日接獲彰化縣通知有1例外縣市確診者，有苗栗縣足跡，持續匡列員工及客人及採檢和實聯制簡訊發放，所涉及本縣公共場域已完成清消。4月15日苗栗市大千、苑裡李綜合及頭份為恭醫院PCR採檢站共採檢258人，檢驗中報告未出。

因應社區確診足跡眾多，徐耀昌縣長指示衛生局持續協調醫院開設社區篩檢站，包括4月16日下午2點30分至6點30分，重光醫院旁停車場、慈佑醫院門口旁及大千醫院急診室旁，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。

徐耀昌表示，因應移工疫情，請仲介公司依聘僱移工達30人以上事業單位防疫措施，遵循「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引」規範，雇主應成立防疫專責小組及指派防疫長，負責掌握疫情變化、移工健康監測。另，移工群聚案件發生時，應指派專人至前往現場協調並掌握疫情狀況，協助衛生單位疫調，勞動部也將依疫情變化修正雇主聘僱移工防疫指引，增列各項強制性規範，如落實分流分艙、移工宿舍禁止不同公司混住、明定工作規則及宿舍管理規則、加強防疫宣導、每日移工健康監測及安排就醫等。雇主如未落實應辦理措施，將依就服法第57條第9款規定裁處6至30萬元，並廢止聘僱或招募許可。