苗栗縣22日新增23例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣22日新增23例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣22日新增23例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣22日新增23例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣22日新增23例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣22日新增23例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣22日新增23例確診，其中包括了3名國小學童及1名幼兒園學生，分別居住在頭份市、造橋鄉及泰安鄉。23人中8例為匡列採檢確診，4例為居隔陰轉陽，另11例則因出現症狀、足跡重疊等原因就醫篩檢確診。其中以苑裡鎮5人最多，確診範圍已擴及10個鄉鎮市。

苗栗縣22日新增個案中，8位男性、15位女性，年齡分布在6至73歲，有症狀者仍以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，分別分布在10個鄉鎮市，包括苑裡鎮5例、苗栗市4例、頭份市3例、竹南例3例、泰安鄉3例、造橋鄉1例、銅鑼鄉1例、後龍鎮1例、卓蘭鎮1例、獅潭鄉1例。

衛生局指出，4月21日晚上9點新增確診個案學生，是居住泰安鄉，就讀汶水國小附幼6歲男學童，21日晚上即時通知16位學生及36位學童的同住家人及教職員工5人至大順醫院進行PCR篩檢，報告未出。依照「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情暫停實體課程實施標準」，汶水國小附幼暫停實體課程10天，由4月21至4月30日，5月2日恢復實體課程。

另外，4月21日苗栗縣內大千、大順醫院及為恭醫院竹南大厝里社區PCR採檢站共採檢724人，其中2人陽性，其他陰性。因應全國社區感染風險不斷增加，篩檢站持續開設，時間地點：為恭醫院醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心，4月22日上午8點至中午12點、下午1點至下午5點，以及同地點於4月23至4月24日加開假日篩檢站，時間從上午8點至中午12點、下午1點至下午5點。另於大千醫院及李綜合醫院急診室旁開設篩檢站，時間地點為4月22日下午1點至晚上5點及晚上6點至晚上10點。大順醫院急診室旁篩檢站下午4點至晚上8點。通霄光田醫院急診室旁篩檢站下午1點至晚上5點。衛生局呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

依據感染權威專家黃立民醫師表示，社區零星個案散發，確診者逐日增加，各地疫情已到處開花，疫調應盡量精簡，此時釐清傳播鏈已無意義，不用再計較誰傳給誰。徐耀昌縣長叮嚀鄉親，目前疫情趨勢多以民眾移動聚會感染，因無症狀，持續進入社區、職場、校園後造成群聚，未來疫調上感染溯源會更加困難。社區不明感染源將持續增加，故民眾參加大型聚會勿逐桌敬酒，餐會致詞也請戴好口罩，一方面維持正常生活，一方面做好防疫。出入任何公共場所最重要還是落實勤洗手、戴好口罩、保持社交距離，避免去人潮擁擠的地方，以降低社區感染風險。