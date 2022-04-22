新冠肺炎疫情延燒，國內今新增3859例確診個案，其中3766例本土、93例境外移入個案。指揮官陳時中表示，相較昨日單日破3000名確診個案，今天確診數共增加了百分之26。另新增12例中、中度個案，其中11人中症、1人重症，半數都沒打疫苗，呼籲年紀大的長輩儘速接種。

今日新增3766例本土病例，中有2077例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1325例)，台北市(739例)，桃園市(588例)，基隆市(275例)，台中市(183例)，高雄市(117例)，花蓮縣(100例)，宜蘭縣(80例)，台南市(71例)，彰化縣(57例)，雲林縣(50例)，新竹縣(48例)，台東縣(42例)，新竹市及苗栗縣(各23例)，屏東縣(22例)，南投縣(10例)，金門縣(5例)，嘉義縣(4例)，嘉義市(2例)，澎湖縣及連江縣(各1例)。

6縣市醫院暫停探病。（圖／指揮中心提供）

至於境外移入個案，分別自越南(3例)，馬來西亞及印尼(各2例)，菲律賓及新加坡(各1例)移入，另84例調查中，入境日介於今年3月18日至4月21日。另今年4月21日公布的本土個案（案41432、案43353-43369），經疫調，案41432為4月16日、案43353-43369為3月30日自越南入境，改判境外移入病例。

另外，今日新增12名中、重症個案，其中11人中症、1人重症，半數都沒打疫苗，其餘都接種2～3劑。由於中、重症個案年齡均為60歲以上，陳時中也呼籲年紀大的長輩儘速接種疫苗。

今年以來，國內累計的1萬8510名本土個案中，有1萬8436例輕症及無症狀個案、69名中症個案、6名重症個案（其中4人死亡）。截至目前，國內共累計4萬7100例確診、206例空號、856例死亡。

針對本土個案分析，醫療應變組副組長羅一鈞表示，輕症、無症狀個案主要分布在20～40多歲，佔約6成5，不到10歲則約1成，10多歲也是1成左右，而70多歲以上年齡層則只有3.5%。

羅一鈞表示，目前分流到醫院、檢疫所的年齡為70～75歲，原因是這個年齡層的中、重症比例較高，而80歲以上則明顯較高，屬於高風險年齡層。另死亡的4人中，1人為小朋友，其餘3人都是80～90多歲的長者。指揮中心會持續輕症分流，特別是居家照護，已有許多縣市啟動，希望把醫院的病床留給中重症病人。