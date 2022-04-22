台南市衛生局今天會同消保官稽查藥局、超商、連鎖醫療器材有無囤放家用快篩。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天增加71例。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天增加71例。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

疫情持續升溫，台南市今天增加71例，再創單日確診人數新高，新增2條傳播鏈共45案，包括感染源疫調中44例、1例羽球館活動衍生。針對北市宣布下周國高中免到校，副市長趙卿惠說，台南目前疫情緩升，在可控制範圍，因此，不會跟進北市實施大規模停課演習。台南市今天共有5國小4國中1所幼兒園全校停課。

因應疫情變化，市府祕書處指出，下周一（25日）起，雙行政中心都會在1樓市民服務中心設立單一窗口櫃台提供服務，擴大聯合服務洽公區，降低民眾非必要的接觸風險，全面防堵疫情。如有市府員工確診，各單位即啟動人員分流，確保為民服務工作正常推動。

台南今新增71例，分別為3名某軍營相關衍生病例、3名鹽水某教會活動衍生個案、2名某科技公司職場相關個案、7名具外縣市旅遊史、4名為校園個案相關接觸者、3名為參加阿妹演唱會相關衍生個案、4名為個案同住家屬或親友、1名羽球館相關個案及其餘44位感染源疫調中個案。

衛生局長許以霖說，71例當中，44位有症狀、13人無症狀，年齡分布以20多歲最多，有17名，其次為30多歲、15名；小孩也不少，未滿10歲有12名。另，71名個案有28人已接種3劑疫苗、22人接種2劑、1人接種1劑、20人無法接種或未接種。 今日公布個案活動足跡包括仁德區太子羽球館（訓練中心）、基督長老教會鹽水教會、台南大遠百公園店、政大書城台南店及新光三越台南西門店等；另，昨日23例個案完成疫調後，今公布相關足跡，包括迪卡儂台南仁德店、北區家家海產、好客燒烤台南Focus店、北區麻佬二手作麻辣及安南區窖藏飲料店；請曾於同時段出入同場域民眾落實自我健康監測。

鑒於民眾抱怨快篩試劑難買，衛生局今上午也會同消保官稽查藥局、超商、連鎖醫療器材商等6家，現場均無家用快篩試劑存貨，經比對後，查無快篩試劑囤貨及哄抬物價事宜。