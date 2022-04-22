苗栗縣長徐耀昌推18鄉鎮市1鄉1特色公園計畫，已完成16個鄉鎮市。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

造橋鄉親子特色公園座落造橋火車站北側鐵道旁空地。（謝明俊攝）

造橋鄉親子特色公園座落造橋火車站北側鐵道旁空地。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動18鄉鎮市1鄉1特色公園，22日達成重要里程碑，苗栗縣長徐耀昌連趕2場開工典禮，替南庄及造橋2鄉的特色親子公園主持動工，目前全縣已經完成或是已動工的鄉鎮市特色公園，已完成16個鄉鎮市，耗資約1億6千多萬元，未來還有苗栗市功維敘公園的改善案順利發包後，將完成徐耀昌縣政公園2.0的政策。

為了營造縣內親子休憩友善場域，徐耀昌指示水利處負責規畫全縣親子特色公園藍圖，繼完成苗栗市貓裡喵、竹南鎮獅山及苑裡鎮親子等3座大型親子公園後，由於爆發疫情以來，縣府多項重要活動陸續喊停，徐耀昌指示將全部節餘經費統合，用於新建或改善18鄉鎮市主要公園設施，打造1鄉1特色公園，務必讓全縣各地縣民都能就近享用安全有趣的親子遊憩設施。

22日上午，徐耀昌先後前往南庄鄉、造橋鄉2地，主持2鄉的特色公園開工典禮，其中南庄鄉特色公園是位在東村公園及康濟吊橋旁用地，總面積約0.5公頃，休憩設施包括隧道遊戲場、體健器具、滑索及翹翹板等多項，總工程費1200萬元，預計今年12月間完工。

造橋鄉親子特色公園則位在造橋火車站以北條狀用地，原地屬於鐵路局，多年前為了活化美化鐵道旁閒置空間，鐵路局同意將造橋火車站南北兩側長約500公尺的閒置空地，交由造橋鄉公所維護管理，公所利用其中部分空地，設置幼兒攀爬場等親子休憩設施，由於設置時間已久，器具已趨老舊，縣府與造橋鄉公所合議將設施全部更新，方便鄉民使用。

造橋親子特色公園面積約0.3公頃，將設置滑梯、攀岩區、攀爬網、鞦韆、翹翹板、及體健器具等，斥資700萬元，預計在今年11月完成。

南庄及造橋2座特色公園動工後，縣府打造18鄉鎮市1鄉1特色公園的計畫，已完成了16個鄉鎮市，總工程費縣府自籌1億3千多萬，中央補助3千多萬元，徐耀昌計畫在卸任前完成全部公園2.0計畫。