國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄15日新增58例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄15日新增58例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄15日新增58例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄15日新增58例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄15日新增58例本土確診個案，其中2例與屏東娛樂場所傳播鏈相關，居家隔離期間陰轉陽16例，外縣市旅遊史8例，密切接觸者31例，最後1例屬於高市警左營分局的同仁，由於感染源可疑，目前仍在疫調當中。

高市府衛生局表示，目前高雄的娛樂傳播鏈並未新增確診個案，但屏東娛樂場所傳播鏈衍生的群聚案共新增2例確診，他們分別去過可愛小吃部及想再來小吃部，外縣市旅遊史8例確診個案中，花蓮旅遊史3例、台中旅遊史3例、台北旅遊史2例。

衛生局指出，高市警左營分局也傳出有多名員警染疫，經過疫調後發現，左營分局建築物共有10層樓，全分局採檢個案超過300人，共有10人確診，染疫對象均分布於6至8樓，6樓1人確診，7樓7人確診，8樓2人確診，經查左營分局指標個案為案31365，目前感染源仍在釐清當中。

高雄市長陳其邁表示，因為受感染的警員都是內勤人員，外勤部分並無同仁確診，所以採取加嚴的防疫措施，來管控左營分局的感染風險，包括人力調動、治安維持、正常勤務這部分影響都不大，經過初步疫調研判，左營分局內10人確診的感染源是來自於其中1名人員在社區的接觸感染，排除是在職場或工作上勤務染疫。

由於疫情燒進校園，高市府按照教育部停課規定，目前高雄累計有4間學校全校停課，另有38個班級停課，居家隔離人數共1606人、自主健康管理人數共1144人。高市府衛生局也公布相關確診足跡，包括神采飛揚KTV、享溫馨KTV巨蛋店、羽傑國際羽球會館、極鮮火鍋澄清店、大樂購物中心、板塊牛排仁武店、環球影城等均列入確診足跡。