比利時王室今天表示，王后瑪蒂爾德（Mathilde）在上週末確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

比利時王室指出，王后瑪蒂爾德感覺身體無恙，正遵從醫生的建議，她幾乎沒有症狀。她將取消本週剩下的所有公共活動。

瑪蒂爾德今年49歲，至2013年起成為比利時王后，與國王菲力普（Philippe）育有4名兒女，她是比利時獨立建國以來，第一位出生在比利時的王后。

比利時上月解除幾乎所有COVID-19防疫限制後，住院人數攀升，但此數字似乎正再次下降。（譯者：陳正健）1110421