台中市公布新增確診者足跡，首見媽祖遶境途經站點。（台中市政府提供）

台中市公布新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市公布新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市公布新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市疫情爆衝，21日新增139例本土確診個案，其中指標傳播鏈：大里頂尖幼兒園教師參加演唱會後返校造成老師、學童及家人染疫新增7例，累計兩天內已有24人確診；另在確診者足跡中也首見有大甲媽遶境足跡；市長盧秀燕呼籲，大家審慎面對疫情變化，減少移動、口罩戴緊。

台中市長盧秀燕在防疫記者會表示，台中新增139例本土確診，其中未滿12歲23例、12至64歲113例、65歲以上3例；台中市衛生局長曾梓展也表示，中央已要求地方調整疫調內容，目前匡列足跡，從確診者發病前7天改為2日，而台自22日開始就不再公布確診者足跡。

值得一提的是，今日新增確診者案41348，40多歲清水地區從事服務業男子，4月16日參加大甲媽遶境，接觸許多北部友人，19日自行快篩陽性到醫院PCR也陽性，這也是大甲媽遶境首度出現有參加者確診。

而依照衛生局公布足跡，也首見出現大甲媽遶境足跡，沙鹿區勞工育樂中心-媽祖遶境；其他足跡包括4月16日台中公園路觀光玉市、南區健康公園、大里區Dali Art藝術廣場、太平區風之晴髮型名店-宜昌店、西區中華民國合氣道養生推廣協會、太平區祥順運動公園、南屯區昭日堂、南屯區萬作居酒屋、南區帝一火鍋店、西屯區台中市十八魂串燒居酒屋、愛買-特力屋(復興店)、西區男飯海南雞飯、一中街、西區摩斯漢堡、南屯區Myth ocean 酒吧。

4月17日足跡點包括錢櫃台中自由店、西屯區台中世貿、西區中華民國合氣道養生推廣協會、南區春安晨食、西區春水堂大墩店、拉亞漢堡-清水西寧店、南屯區好市多台中店、、西區勤美誠品-星巴克、北屯區老向的店、西屯區裕元酒店溫莎咖啡廳、西屯區溫十八溫體牛火鍋、大里國民暨兒童運動中心羽球場、北區阿山哥快炒、西屯區石二鍋_台中東海Jmall店、西屯區金色三麥市政店、麥當勞東海新興店2樓、麥當勞大里國光店、南屯區泰瑪村宮廷手技養生館、西區男飯海南雞飯、一中街、沙鹿區勞工育樂中心-媽祖遶境、西區摩斯漢堡、南屯區Myth ocean 酒吧。

以及4月18日World GYM健身房西屯店、北屯區濟州豆腐鍋之家、北屯區長野足湯、北屯區小周末咖啡館、南屯區加州火烤、南屯區IKEA量販店、西屯區大都會羽球館(福華館)、北區米街自助餐、WordGym台中一中店、西區男飯海南雞飯、一中街；4月19日南屯區嶺東路Q漢堡、南區A-bao早餐店、西區男飯海南雞飯。

市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。