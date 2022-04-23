台中市23日本土確診新增171例，確診者疫調的熱門足跡，包括鐵板燒、超市、菜市場等公共場所。市府已通知相關場域清消，籲有足跡重疊民眾可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。
台中市衛生局長曾梓展指出，經疫調，今日新增的171例，包括4月18日北屯區肉次方燒肉放題-台中文心崇德店、西屯區大埔鐵板燒-河南店；4月20日西屯區日暮裏-台中市政店、北區家樂福超市台中進化店、清水第二市場。
4月21日北區蛋餅叔叔；4月19日至22日北區東興市場。市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。
衛生局指出，由於確診個案持續增加，衛生局呼籲市民務必遵守防疫規範、戴口罩、勤洗手，避免帶幼童至人潮壅擠公共場所、親友聚會或活動，建議改採視訊方式，降低因人流移動導致感染風險。
曾梓展也呼籲，各職場及有不定人士會進出的場所或店家，平時即應主動加強環境清消，降低感染風險。
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