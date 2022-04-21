國內今(21日)增2969例本土病例，持續創新高，疾管署最新公布的確診地圖顯示，今年共有人1萬8068人確診，疫情記者會上，指揮官陳時中坦言，一旦台灣達到15～20％人口確診，就會正式走入與病毒共存的時機。
根據疾管署21日下午14：20更新的本土病例地理分布，目前包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣共6縣市都呈現深咖啡色（>794人），其中北北基桃高5縣市今年累計病例都已破千，台北市3081人，新北市更達6078人，桃園市2707例，基隆市1506例，高雄市1011例，花蓮縣則是881例。
次深褐色（230至793人）有宜蘭縣、台中市、新竹縣、台南市、屏東縣；橘色（74至229人）有新竹市、彰化縣、台東縣、苗栗縣、雲林縣；淡橙色（4至73人）有南投縣、嘉義縣、嘉義市、金門縣、連江縣；澎湖縣為淡黃色（0至3人），全台22縣市都已淪陷。
衛福部今於政院報告指出，台灣4月30日單日本土個案數將落在1萬5583例至6180例之間，最可能為9599例。外界關注，是否意味著月底破萬的機率較小？陳時中回應，這些數字不是絕對的。
台北市副市長黃珊珊今粗估全台灣未來會有20％人口、約460萬人確診。指揮官陳時中今於立法院回應「不是不可能」，下午陳時中進一步指出，一旦台灣達到15～20％人口確診，就會正式走入與病毒共存的時機，屆時到處都是感染過的人，社會的管理、接觸的情況就不是那麼敏感，中、重症的醫療才是重要的事。
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