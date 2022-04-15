和美高中大清消。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

宜蘭北台灣進香團傳染鏈，一口氣又新增９例。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情近來天天創新高，中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增1284例確診，彰化今天也衝破個位數，一口氣新增11例，主要是宜蘭環島進香團感染鏈爆增9例，另外1例是台北社交活動感染，彰基二林分院午餐會議感染鍊再增1例。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化確診今天也來到高峰，暴增最多是進香感染鏈，該進香團參與人數多達501人，包含17個縣市，彰化有70多人參與，目前已知外縣市確診已經9人，彰化縣除了日前發現1例確診外，緊急匡列採檢，今天又一口氣新增9例，其中多是50多歲女性，其中有2位男性，還有婦人同住的30多歲女兒。

另起是住台中，在彰化和美擔任教職工作的30多歲老師，8日至11日到台北參加社交活動，教師行政辦公室有用午餐15人都採檢了，其中5位居家隔離，由於該老師平常上課都戴緊口罩，所以都採健康監測管理，接觸者多達120多人。

這起教師感染事件，學校很小心，擴大預防措施，緊急宣布全校兩天全面大停課，1700名師生都採線上教學。

此外新增案例是彰基二林群聚感染，工作人員參加午餐會議再增1名，隔離中發病，沒有對外傳播的風險，雖然新增確診者拿了便當就走，但密閉空間有3名確診者在吃便當，還是被傳染了。

王惠美表示，彰化縣今天公布最新足跡，包括高鐵、田尾公路花園公廁、成美文化圈、彰化市蓮豐鮮炒店餐廳、Attic小閣樓。時間點內到過這些地方，留心健康自主管理。