本土疫情爆發，社區暗藏染疫風險，重症醫學暨胸腔內科黃軒表示，台灣已經是「人人有險的地步」，他分享6大脫險工具，如台灣社交距離App、快篩試劑、了解自己身體狀況、家裡備有常用藥、心情溫度計、危急快打電話，同時他也提醒若喉嚨痛、咳嗽或流鼻涕持續3天，最好快篩或PCR。

黃軒今（21）日於個人臉書粉專指出，當新冠病毒擴散速度太快、太廣，會暴增多人染疫，預計未來至少有300多萬人會被Omicron感染，所以現在台灣已經是「人人有險的地步」，他分享6大脫險工具，包括台灣社交距離App、快篩試劑、了解自己身體狀況、家裡備有常用藥、心情溫度計、危急快打電話。

黃軒說，社交距離App主要是透過藍芽比對與身邊人的距離，並記錄14天內的接觸史，若符合警告條件，曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上，用戶手持裝置會出現警告畫面，可自主像衛生單位通報，大家外出時可能會接觸不特定風險人群，後來若確診，社交距離App可輔助在第一時間通知曾與確診者有接觸的人，發掘可能的風險個案。

黃軒表示，快篩試劑有5大使用時機，如有和確診者接觸史、與確診者足跡重疊、居住地方是Omicron病毒熱區、反覆出現呼吸道症狀及出入醫院慢性疾病的高風險族群。居家隔離者需安排1次快篩或PCR，隔離期滿當日快篩1次，共2次；居家檢疫者則是入境採檢1次PCR，10天檢疫期滿在快篩1次。

黃軒說，感染Omicron雖然大部分都是無症狀或輕症，但還是要了解自己身體狀況，才不會自亂陣腳，Omicron最常見的5大症狀為頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、打噴嚏、身體疼痛等，與症狀和感冒相似，若喉嚨痛、咳嗽或流鼻涕持續3天，最好快篩或PCR。

由於感染Omicron症狀和感冒相似，黃軒建議民眾可以準備乙醯胺酚藥、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳藥、腸胃藥４種藥品，因為乙醯胺酚可解熱止痛，包括喉嚨痛、發燒、頭痛，抗組織胺可緩解流鼻水、過敏症狀，再加上Omicron病毒可能會引發乾咳、腹瀉，因此止咳藥及腸胃藥也是必備，但如果症狀持續或加劇，就不要一直吃，可訊視會診看醫生來診治。

另外，黃軒認為疫情期間，許多人可能心情會比較差，會減少和朋友聚餐、外出時間，自己的心情變化可以隨時測試，知道自己什麼時候該尋找專業人員心裡治療或輔導，以免影響家庭和諧生活。

最後則是把但電話留給有需要或緊急的人，多數感染者症狀輕微，若出現呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，可撥打119、衛生局或1922，協助立刻就醫，如果電話打不通，同住家人仍可馬上緊急就醫。黃軒提醒，現階段除了戴口罩、勤洗手、保持安全距離，也必須戒煙、戒酒，不能熬夜，在充分準備下，全民才能在自然群體免疫狀態下脫險。