本土疫情延燒，中央預估4月底單日確診個案將破萬，衛福部長陳時中坦言台灣20％人口染疫並非不可能，但希望壓在15％內。對此，台北市長柯文哲今表示，他認為台灣感染人數將達總人口的3分之1，但感染時間必須壓在台灣能忍受的範圍內，時間太短醫療體系會被擊垮，反之若時間太久社會也無法接受。

柯文哲下午在防疫記者會上指出，純粹學術考量來說，會影響最後總感染人數是疫苗覆蓋率，所有公共措施的效用都是用來延緩感染速度；在確知疫情無法清零、要跟病毒共存的時候，若不實施公共手段，感染量會一下衝太高，超過整個社會忍受範圍，屆時會死一大堆人。

柯文哲說，當只有疫苗覆蓋率能決定最後感染人數，台灣到底要維持多少感染人數，南韓目前有1700萬人、總人口數的34％感染，假使這感染數在2周內擴散，什麼醫療體系都會被擊垮，若平均分散到5、6個月，對社會衝擊率沒這麼大。

柯文哲認為，他估計台灣會有總人口數的3分之1會感染，這還是在沒有新的變種病毒出來的前提下，但這些感染數要怎麼分布，必須壓在台灣能忍受的範圍內，太久也不好，現在單日確診數已達3000例，之後會慢慢上去，他也在想到底台灣每天幾例比較恰當，這是蠻難的題目。

此外，有專家認為政府回歸正常生活政策是對的，不應過多限制民眾生活，應讓預防醫學退場，回歸臨床醫學，指揮中心應儘快解編，法規上也應從《特別條例》回歸《傳染病防治法》。

對此，柯文哲重申，他認為台灣總感染人數會達3分之1，但要在多少時間內感染完畢，這才是重點，他也不贊成政府完全不管，假設台灣1天跟韓國一樣20萬人，真的受得了嗎？但這題沒有標準答案，是政策選擇問題。