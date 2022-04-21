疫情圖示。(羅浚濱新竹傳真)

疫情圖示。(羅浚濱新竹傳真)

足跡。(羅浚濱新竹傳真)

足跡。(羅浚濱新竹傳真)

足跡。(羅浚濱新竹傳真)

足跡。(羅浚濱新竹傳真)

中央21日公布新竹縣新增38例本土確診案例，其中11例為居隔期滿或匡列採檢確診，27例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診。38例皆為輕症或無症狀，包含3名軍人、7名學生、1名幼兒，高鐵和台鐵工作人員各1人，相關疫調匡列持續中，足跡陸續完成消毒。

衛生局說明，新增確診的38例，28位男性、10位女性，年齡分布在4到79歲，12歲以下佔8位、65歲以上2位，多數集中在中壯年，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，大多數為輕症，8人為無症狀。

地區分布為竹北市18例、湖口鄉4例、新豐鄉5例、寶山鄉3例、新埔鎮2例、關西鎮3例、竹東鎮3例，均安排收治醫院或集中檢疫場所治療。

衛生局長殷東成指出，目前疫情趨勢多以旅遊、聚會移動造成感染，有些民眾因無症狀，不知道已感染，進入社區後造成家庭、職場、社團等群聚，未來疫調上感染溯源會更加困難，社區不明感染源預期也會持續增加。

藥師公會全聯會日前在臉書發文，歸納出幾類居家常備藥物，包括解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、體溫計、血氧計以及維生素B、C等。

衛生局提醒民眾若遇到輕微症狀可至社區藥局選購，並諮詢藥師相關用藥問題，如持續不適或症狀轉為嚴重務必盡速就醫，並持續協調醫院辦理社區篩檢站，21和2日下午6到9時在大安醫院急診室提供篩檢服務。

縣長楊文科呼籲縣民做好防疫措施，大型聚會避免逐桌敬酒，餐會致詞也請戴好口罩，一方面維持正常生活，一方面好防疫。