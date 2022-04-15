新竹市15日新增18人確診，其中6人感染源不明。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

竹市15日新增18名確診個案，包括日前延續之公司群聚案、以及日前確診個案居家隔離者所延伸的家庭群聚。確診的18人中，其中9人為匡列者或居隔陰轉陽，另9人為足跡重疊、公司群聚等原因確診，總匡列112人。另有竹光國中班級及舊社國小班級停課，分別將於22日26日復課。

新竹市衛生局說明，家庭群聚相關個案共有7起、確診者9人。第1起案30978、30979，兩人為案29000（4月13日之個案）的家人。第2起案31311，為案29532（4月13日之個案，外縣市同事確診延伸）的家人。第3起案31312、案31313，為案27971（4月11日之個案）家人。

第4起案31658，為案27852（4月11日之個案）的家人。第5起案31659，為案30560（4月14日之個案，外縣市同事確診延伸）的家人，其就讀竹光國中班級已停課至 4月22日復課。第6起案31661，為案30563（4月14日之個案）家人。第7起為案32010，為外縣市確診個案30555的家人。

另9人則為外縣市足跡、公司群聚以及接觸確診者等原因被感染。案30889與友人4月9至10日到台北夜店，4月13日獲知友人確診，昨就醫篩檢PCR陽性確診。

案30977則為公司群聚而確診，他4月10日有喉嚨癢症狀，自行快篩陰性，4月11日公司通知有確診個案，4月12日起居家辦公，4月13日其自費篩檢PCR陽性確診。

與確診個案有接觸者為案32013，4月7日接觸案28998（4月13日之個案，公司群聚案延伸），最近出現喉嚨痛，昨就醫PCR採檢陽性確診。

其他為案31310，4月13日出現發燒症狀，當天全家快篩皆陰性，因發燒未改善，昨再次快篩陽性。案31660，因工作需求快篩，4月11日陰性，4月12日出現發燒，4月13日就醫PCR採檢陽性確診。案32011，昨出現發燒症狀，快篩陽性，送醫PCR採檢陽性確診，其就讀舊社國小班級已停課，預計4月26日復課。案32012，昨出現頭暈、咳嗽等症狀，自行PCR採檢陽性。

案32014，4月14日下午出現乾咳、自行快篩陽性，昨就醫PCR篩檢陽性確診。案32015，4月12日出現發燒症狀，4月13日快篩陰性，昨就醫PCR採檢陽性確診。