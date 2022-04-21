繼汐止長照機構傳出有28人群體染疫外，今再爆出新莊某老人長期照顧中心也有34人確診，新北市社會局表示，此為8日通報的個案，院內1名工作人員發燒就醫，PCR陽性確診後，隨即進行機構全員篩檢，又新增6名員工及27名住民染疫，均為輕症或無症狀，除2位工作人員居家照護外，另32位送醫治療，今起已有住民陸續返回機構。

社會局表示，機構內的陽性者送醫、陰性者於機構隔離，目前已進行3次清消，分艙分流照護，人員並加強感控防護。

而汐止長照機構部分，今天再新增1名住民因有慢性病氣喘送醫陽性確診，已收治醫院。