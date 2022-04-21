近來本土疫情嚴峻，教育部今(21)日晚間公布最新校園疫情統計數據，全國累計共4043名學子確診，停課或採取遠距教學的學校則高達584所。

教育部統計自民國110年4月20日起至111年4月21日止的校園確診人數，目前已累計共4043名學子確診，其中以本土學生人數最大宗，累積3340人，境外生則有703名。

根據教育部統計數據來看，目前確診學生仍以大專校院人數最多，有1502人，其中包含855名本土學生、647名境外生；高中則有560人確診；國中358人；國小1183人；幼兒園440人。

至於受影響學校方面，截至今(21)日下午3點止，教育部指出，計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、南投縣計18縣市、153所園校（含幼兒園72所、國小50校、國中13校、高級中等學校9校、大專校院9校），採全校暫停實體課程。

教育部指出，另計584所園校（含幼兒園108所、國小253校、國中88校、高級中等學校94校、大專校院41校）採部分班級暫停實體課程。