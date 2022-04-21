台中市五分局四平派出所一名員警疑因參加阿妹演唱會20日確診，這也是台中市今年以來第二位員警確診個案；據悉該名員警在4月12日參加完演唱會後此期間照原班表執勤5天，同所17人被列為密切接觸者，目前預防性隔離，待防疫醫師研判是否需匡列居家隔離；而該所有警員都進行快篩，目前已知有58人採檢皆為陰性。

傳著本土疫情不斷延燒，繼上周台中市警局政風室一名員警因到北部參加訓練染疫確診，台中市21日傳出又有員警確診，四平派出所一名年輕員警4月12日北上參加阿妹演唱會，4月18日才收到台北市衛生局通知其座位鄰近有民眾確診被匡列採檢，當日他就向分局通報並赴醫院採檢，也進行自主隔離，PCR採檢結果20日出爐。

但因台北市衛生局通知時間延遲，他參加完演唱會後連續5天執勤，直到18日收到通知匡列為密切接觸者才自主隔離並到院採檢，此期間照原班表執勤5天，同所17人被列為密切接觸者，目前預防性隔離，待防疫醫師研判是否需匡列居家隔離；而該所與其有接觸警員都進行快篩，目前已知有58人採檢皆為陰性。

台中市第五分局指出，在獲知有員警確診後立即展開辦公場域清消，且依班表向衛生局通報17名密切接觸者匡列採檢，目前快篩為陰性，後續是否要居家隔離或進一步PCR採檢仍待防疫醫師研判，這17人目前是預防性隔離1到3天，依警政署規定居隔期間在指定處待命服勤，目前也緊急調派其他派出所警員協助該所勤務。

台中市警局局長蔡蒼柏表示，目前台中市有兩名員警確診在隔離治療中，另有5名員警因親友或接觸史關係被匡列居家隔離中，目前台中市治安維護不會受到影響，他也不斷向員警宣導下班時少聚餐、參加人多的活動，如出現症狀一定要向上通報。