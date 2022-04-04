民眾黨桃園市長全民調由祕書長謝立功對決立委賴香伶，賴近日積極走訪桃園各區，選在兒童節與同黨籍市議員參選人一起走訪大溪老街造勢，她提到，對於即將到來的選民調有信心，對於其他兩黨市長參選人難產，她也說希望國民黨有公開透明的初選機制，不要讓選民一直猜這不是好現象。

賴香伶與民眾黨各區參選人在大溪老街造勢，在兒童節分送氣球給小朋友。她說，走訪桃園市各區，整體上可看見桃園是個快樂城市，親子利用清明連假到觀光景點，也看到大溪武嶺橋在下午時塞車狀況非常嚴重，人潮擁擠情況下確實是蠻頭痛的，對於交通動線規劃及人潮分流應該要加強改善。

她也說，走訪桃園各區發現整個發展性的落差，從平鎮、龍潭、大溪，與桃園、中壢區有不同城市風貌，而城鄉每個特色點在規畫上應該要平衡條配，這也是市民所期待的，民眾也希望得到的資源和重視度要有一致性。

民眾黨將在本月15至17日開放市長參選人全民調，賴香伶說，信心是一定有的，地方上也有幾位年輕的市議員參選人，而民眾黨在市長規格上比另外兩黨更努力、更快能讓市民有所認識，倒是希望國、民兩黨參選人如果正式出線，大家對於桃園的城市願景與規畫可以盡早讓市民知道、可以有知的平台，利用資訊化、數位化方式來擘畫城市，新的選舉風格已經展開，她將帶著初衷努力讓市民對她更認識與支持。

她也說，特別是特別國民黨不管是黨主席、邱議長，也許和幾位參選人代表可以好好坐下來談，是否有公平的初選機制產生人選，更有助整合和黨員支持，民主機制建立在互信基礎上，能夠這樣做也不用讓選民一直猜，這不是好現象。