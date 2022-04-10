國民黨前立委陳學聖日前在臉書上透露曾勸台北市議員羅智強不要選桃園市長。陳學聖今天再爆料2018年他參選桃園市長的往事，陳學聖說，他當時也是透過初選被提名，但也讓他深深體會到地方政治的高複雜度，而且各地環境不同，要如何因地制宜，推出公約數最大的候選人，這不是靠一招服眾，一試定江山的，這需要很多的磨合。

陳學聖與羅智強背景多相似，踏入桃園政壇前都征戰過北高，近期多以過來人立場勸羅智強。陳學聖說，2018年他也是經過國民黨黨內初選才被提名的，他說這本來不在人生規劃，但是他同意參加初選，並表示成功不必在我，只要初選誰最強，我就支持誰。「這些話語、場景，對照現在，大家一定有幾分熟悉吧！」

陳學聖說，初選結果出來，他第一，魯明哲第二，楊麗環第三，魯沒意見，反而是楊麗環立刻說初選不公，堅持參選到底。之後就變成明明第一名通過初選的他，到選前最後一刻，還一直在「求見」第三名的楊麗環，即使透過各方人士安排，都見不到楊麗環，最後當然就是所謂的整合失敗。

陳學聖說，這場仗本就不好打，再加上整合辛苦，他就一路被「放生」，不僅黨中央補助是「0」，總部主委人選原已答應，也可一夕間反悔，讓他的主委懸缺。地方一些要角更讓他吃盡苦頭，不僅不聯合競選，「連競選總部都不讓我踏進去」，還同黨的，更不用說有人總部成立時，陪候選人大進場的竟然是鄭文燦。

陳學聖也感慨，「照理我不是初選第一名嗎？應該大家一起同心來幫我，怎麼變成我四處在求大家來幫我，最後還說我不努力，一度要從花蓮迎來傅崐萁『換腎（聖）』！」

陳學聖說，他原是義無反顧、滿腔熱血選擇承擔的，怎麼反過來變成是最弱、四處懇求的「乞憐者」？「說我不強嗎？我已四屆立委，在2016政治大海嘯中，桃園六席立委瞬間變為兩席，我是少數能倖存者，我相信我有一定的實力。」

陳學聖說，一場市長選舉，讓他深深體會到地方政治的高複雜度，而且各地環境不同，要如何因地制宜，推出公約數最大的候選人，這不是靠一招服眾，一試定江山的。這需要很多的磨合，很多的忍辱，才有所謂的整合成功。