國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後，近日展開北桃通勤行程。他13日在臉書表示，他第一場桃園home stay就在平鎮舉辦，留宿民家，也是另一種溫馨。有網友留言表示，「等台北市議員王世堅來罵，那你一定選得上桃園市長」。

羅智強13日在臉書貼文表示，在桃園市議員舒翠玲的安排下，第一場桃園home stay在平鎮舉辦，邀7、8位朋友來一場小小的客廳會，「和桃園的朋友暢談平鎮大小事，結束後就留宿民家，也是另一種溫馨，謝謝舒翠玲，愉快而收獲滿滿的home stay，明早7點，和舒翠玲一起通勤到台北。」

網友紛紛說，「欣賞羅先生親和磊落的胸襟和即知即行的態度！這是所有地方父母官和政治人物都應該具備的基礎」、「桃園最重要的交通問題，就是台北與桃園兩市間的通勤問題，短期應該協調多開通勤公車路線，長期應該要闢建城際快鐵（速度在高鐵與台鐵間），加油」、「多聽多聞桃園事，對未來做法更有輪廓」。

也有網友表示，「加油，現在酸你的都是小咖，要說謝謝，等王世堅來罵，那你一定選得上桃園市長」、「聽羅智強講話內容，談桃園交通脈絡理想與思考。讓人值得一聽～加油」。