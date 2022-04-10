國民黨台北市議員羅智強欲宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電勸退。台北市議員徐巧芯爆料，朱立倫對羅智強直言「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」。徐巧芯10日表示，這只是一個事件而已，沒有被朱立倫關切，她甚至透露，日前她在一個餐會遇到朱立倫，離開時，朱立倫還跟她說「謝謝」。

有網友10日在《董事長開講》網路直播節目中提問，羅智強願意接國民黨副秘書長，應該和朱立倫關係不錯，近日這事件是沒有更好的溝通，還是識人不明？徐巧芯回應表示，這件事情不能上綱到所有跟朱立倫的人，都是他們的問題，這只是一個事件而已。大家都是成熟的政治人物，不會因為對一件事情的是非看法不一樣，私下碰到就完全不接觸或相處，這是不對的。

徐巧芯還透露，這禮拜她沒有被朱立倫關切，倒是前幾天她有跟朱立倫一起吃飯。當時有一個餐會活動，請客主人並不是朱立倫，在場的還有其他10幾位客人，大家相談甚歡。她本來知道朱立倫要去這場餐會活動，還在猶豫要不要去參加，後來她覺得哪有什麼關係，離開餐會時，朱立倫還跟她說「謝謝」。徐巧芯認為，一個成熟的政治人物，講一是一，私下彼此碰到的時候，也會互相尊重。