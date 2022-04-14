力挺國民黨台北市議員羅智強選桃園市長的游淑慧、徐巧芯等人，與黨中央、國民黨主席朱立倫站在不同立場，不過日前徐巧芯就透露在一場餐會遇到朱立倫時的互動相當不錯，游淑慧也爆料更多細節，說到場後第一個想法就是「喔？鴻門宴來著？」

國民黨台北市議員擬參選人柳采葳投入選舉後就擔任國民黨發言人，有較多曝光的機會，遭批評會壓迫同選區的新人，日前她與游淑慧在《誰來早餐》直播聊到此事，坦承能夠擔任發言人室自己爭取來的！柳采葳表示，自己在媒體圈打滾10年，因此在口條及與媒體打交道這部分有專業的優勢，獲得朱立倫認同給她機會，並指出有些人的優勢是早已在地方耕耘多時，這點也讓她很羨慕。

游淑慧聽完後表示，選舉本就是用盡一切力量爭取對自己有利的事，有錢靠錢、有人靠人、有能力靠能力，柳采葳自己爭取用專業換來曝光的機會，是一件很公平的事情，並意有所指地說國民黨裡有很多「愛呷假細禮」（貪吃又假裝客氣）的人，等著被徵詢、被邀請。

游淑慧加碼爆料，日前徐巧芯有提到在一場餐會與朱立倫碰面、互動，當天她其實也在場，並透露一張大圓桌只剩朱立倫左右的位置空下來給她與徐巧芯，讓她到場看到後的第一個想法就是「鴻門宴來著？」不過游淑慧也說後來互動其實很愉快，因為朱立倫有容人的雅量，甚至還夾菜給她們吃。

游淑慧表示，她在餐會中當面向朱立倫表達國民黨初選制度的問題，認為應該要有穩定制度，不能每屆都變換，否則會讓想投入選舉的新人不知道要怎麼準備；此外，她認為國民黨對現任議員的保障是否應該要有次數限制或評定的標準，否則國民黨難以換血。

不過游淑慧也透露，雖然她與朱立倫聊初選機制問題還有初選的目的，但是完全沒有聊桃園的初選，大笑說「我還沒這麼白目！」