國民黨主席朱立倫今南下嘉義縣參加黨部小組長精實訓練，向黨員、幹部心戰喊話。（呂妍庭攝）

國民黨主席朱立倫（右）今南下嘉義縣參加黨部小組長精實訓練，向黨員、幹部心戰喊話。（呂妍庭攝）

國民黨主席朱立倫今南下嘉義縣參加黨部小組長精實訓練，向黨員、幹部心戰喊話，強調年底選舉，不只藍營執政的14縣市要保住，也要擴大力量，尤其嘉義縣單靠國民黨不夠，要與在野力量結合，只要不是民進黨的，大家要有決心和勇氣去支持，不管是原來在哪個政黨的朋友「大家一起努力」，一定會推出一組縣長候選人。

朱立倫說，民進黨有錢養網軍，國民黨沒有，鼓勵黨員、小組長建立LINE群組，靠自己的群組、網路發揮力量，還說國民黨雖然弱勢，民進黨也一直宣傳國民黨沒用、亂七八糟，很多縣市都還沒提名，他常笑說，民進黨一隻手比著國民黨，事實上民進黨6都首長只提名2個，其他都是現任在舞弄，反觀國民黨有14位現任縣市長，真要提名馬上就過半。

朱立倫說，國民黨在全台積極布局，但時下民眾最關心是疫情，所以黨放穩腳步，希望黨籍縣市長先做好防疫工作，至於嘉義縣絕對是擴大、結合所有在野力量，希望大家能年底能一起合作，不管是原來在哪個政黨的朋友，大家一起努力推出一組候選人。