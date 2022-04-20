【LIVE直播】正面對戰羅智強！ 呂玉玲宣布參選記者會

呂玉玲宣布參選記者會。(取自中時新聞網直播)

國民黨桃園市長人選近來炒得沸沸揚揚，繼台北市議員羅智強已宣布參選桃園市長後，國民黨資深桃園立委呂玉玲今(20日)上午9時30分召開記者會宣布參選，立委曾銘宗、費鴻泰、鄭麗文、李德維、 張育美等人均到場力挺。

呂玉玲指出，國民黨從地方到中央必須一起努力，爭取所有鄉親的認同跟信任，勇敢面對這場艱難的選戰、光榮的戰役，宣布要參選後會有很多的攻擊跟抹黑，但我要告訴大家，台灣需要的是正能量！

呂玉玲表示，自己會拿出客家女兒的精神來努力打拚，當選後會在歷任縣長、市長的基礎上推動新市政，讓桃園更好，不論是婦幼福利、教育文化、社會救助、環保及交通建設等都會繼續推動，會全力以赴。

呂玉玲說，這次參選幾經長考，因為是3屆立委而更義無反顧、責無旁貸，不推卸責任，跟團隊討論後決定站出來承擔，相信可以給桃園更好的未來，也說不論黨中央最後有何選擇，就算是徵召其他人選出馬，她也都會尊重黨的機制。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，黨團支持在地力量，過去跟呂委員當過同事，可以認證她非常專業和認真，是立院最優質專業立委，她勤於耕耘地方，也是立院最強戰將，擁有天時地利人和，支持她勇於承擔，出來選市長。

桃園市婦女會理事長呂淑真表示，女人從政雖然辛苦但呂玉玲連3任立委在地方上的服務、耕耘都是親力親為，為桃園爭取許多基礎建設，不遺餘力的認真付出，尤其最近很多人對她抹黑，她還是說做事對得起良心就好，感謝呂玉玲挺身而出為桃園打一場勝利的戰爭。

不過，國民黨祕書長黃健庭昨(19日)卻強調，中央沒有所謂的口袋名單，只要能贏得選戰就是黨要的人，現在打選戰，陸戰、空戰缺一不可，黨中央從未說過要提名呂玉玲，現在民進黨也還沒有出牌，國民黨沒道理要先決定提名誰，也不需要把最後人選侷限在現在願意參加初選的人。