國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，但是國民黨主席朱立倫表達因為羅很弱，所以不會提名他。桃園市議員牛煦庭接受訪問時驚人推測，朱立倫不排除御駕親征，去選桃園市長。此預測也讓讓主持人不禁吃了一驚，

牛煦庭9日在《全民平評理》網路節目中認為，朱立倫會做到這個地步，甚至把一些桃園黨籍民意代表拖下水，說羅很弱等等，做到這樣，他推測朱立倫不排除御駕親征，去選桃園市長。他是純然從政治的局面去推估，很多人講，萬一朱立倫看到2024真的機會不好，也許會回到他熟悉的地方去選，因為朱立倫一講話，所有「在地的」都非買他的單不可。

牛煦庭接著表示，所有人也都在猜，如果會排除羅智強，黨中央的這個人選究竟是誰？到底是為了誰，連翻臉都願意去做這樣的事？甚至還要有絕對的保握，已經搞成這種狀況，還有辦法把它收回來，想來想去，除了他親自下來「處理」，別無他法。

主持人一聽吃了一驚，並接著問羅智強，「你讓不讓？」羅智強回說，「當然讓啊！」並說自己是採取開放的態度 ，不管國民黨最後是提名誰，即使沒有民調也可以，基本上提名任何人，他都支持。

黃瑋瀚則表示，牛煦庭剛剛丟出來的「朱立倫不排除御駕親征」，大家可能會眼睛為之一亮。不過，他仍認為，羅智強要多幫黨中央想想它的難處，但黨中央也要給羅智強一條路走，這樣子就不會魚死網破。