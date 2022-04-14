2022年高雄市長選舉，民進黨已提名現任市長陳其邁尋求連任，國民黨人選仍未明朗。國民黨五連霸高雄市議員陳麗娜宣布不再連任，將交棒幕僚呂謦煒參選，外界傳言她可能選市長。國民黨智庫執行長柯志恩認為，如果沒有「全國性的人物」出戰，「在地」議員也是一個選項。

柯志恩今(14日)在廣播節目《千秋萬事》中表示，前高雄市副市長李四川有全國知名度，而且行政歷練被大家肯定，但是李四川另有想法，不願意參選高雄市長，在地議員也可以是選項，但必須讓其他議員也能一起來支持。主持人王淺秋直言，國民黨中央根本沒有勸進或遊說李四川，卻對外放話說多次遊說李都失敗。

柯志恩指出，國民黨中央在高雄很難找出可以出來打仗的人，台北市議員羅智強對議題有創造度，對民進黨更是不留情，羅智強如果去選高雄，與參選台南市長的謝龍介組成「南高連線」，民進黨勢必要用大軍去應付他們兩人，就不會用全力去攻台中、新北、桃園、台北，這是一個很大的戰略。

柯志恩分析，台南有謝龍介創造議題沒問題，高雄如果有羅智強，能不能選贏是一回事，但是起碼可以把對方的兵力牽制住，對於其他還是危險、甚至未明的地方，都是一個「很好的發展」。

柯志恩認為，高雄市長選戰可以派一個「全國性的人物」去選，比如前行政院長張善政，如果沒有，「在地」也是一個選項，雖可能會面臨若選「在地」議員，大家都是議員，誰也不服誰，但人選若是陳麗娜，她共擔任5屆議員，表達能力有目共睹。