民進黨將徵召何人出馬角逐下屆台中市長？立委何欣純昨天開記者會宣布爭取參選台中市長的決心，前台中市長林佳龍20日指出，如果立法院副院長蔡其昌更明確表達爭取提名，相信會帶來支持者更大的熱情。蔡其昌立馬反問「表態到什麼程度才算明確？」蔡其昌強調，「如果蔡主席與黨徵召我參選，我一定會全力以赴，贏回台中；如果徵召其他優秀同志，我也會全力輔選。」

全國最高票的立委何欣純，19日以「用欣最好、台中更好！」宣布爭取台中市長徵召提名，強調當仁不讓，現在人選還未出爐地方等的焦慮，「希望蔡主席徵召我！欽點我」，她有信心贏回台中市，出席相挺包括新英系、林佳龍主導正國會等十多名議員踴躍出席，展現何欣純「超級母雞」的戰鬥力。

蔡其昌指出，徵召制度就是表達立場，他也數度表達「只要黨徵召蔡其昌，我就全力以赴，一定力拼勝選」的立場 ，後續就尊重蔡英文主席的選擇；其他部分，他不知道在「徵召」制度下，還要做什麼表態才算表態；所謂的表態不夠明確，是指表態到什麼程度才算是明確？

蔡其昌對於好同事何欣純表態參選市長，他特別表達尊重與祝福，也強調這代表民進黨在台中的優秀人才很多；他不想造成蔡主席徵召的困擾及未來團結整合的難度，在徵召前他不會有過大動作，相信台中市長徵召的人選很快就會出來，全黨也會團結一心、贏得勝利。